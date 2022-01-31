Sadıkoğlu: Çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak...

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31/01/2022

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Sadıkoğlu: Çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak...

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ne gelerek açıklamalarda bulundu.

Sadıkoğlu, bugün yapılan toplantının ardından yaşanan gelişmeleri aktardı.

Sadıkoğlu, aralarında Vakıflar İdaresi ve İskele Belediyesinden yetkililerin de bulunduğu geçici bir yönetim kurulu oluşturulacağını söyledi.

Sadıkoğlu, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin  tahliyesine başlanacağını ifade etti.

Bakımevinde 32 yaşlı olduğunu ve 9 kişinin Covid-19 tetinin pozitif çıktığını dile getiren Sadıkoğlu, bakımevindekilerin Özok Yurdu’na götürüleceğini pozitif olanların hastaneye sevk edileceğini kaydetti.

Sadıkoğlu, karantina ve tedavi süreçlerinin ardından bakımevindekilerin Mağusa’da özel bir bakımevine yerleştirileceğini aktardı.

Sadıkoğlu, Binanın durumunun iyi olmadığını tadilat veya yeniden yapılmasının gündemde olduğunu belirterek, çalışmaların 3 ay içinde tamamlanacağını dile getirdi.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin 3 günden beridir çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Sadıkoğlu, bakımevindeki çalışanların mağduriyetinin giderileceğini ve maaşlarının ödeneceğini aktardı.

Sadıkoğlu, bakımevinin İdamesinin İskele Belediyesi’ne verileceğini sözlerine ekledi.

31/01/2022 15:17
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TAGS: Hasan Sadıkoğlu, Sınırüstü’, Halk Vakfı Yaşam Sitesi
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