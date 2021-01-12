Sadıkoğlu: Denktaş’ı saygı, şükran ve minnetle anıyoruz

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 9. ölüm yıl dönümünde saygı, şükran ve minnetle andı.

Sadıkoğlu, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasına ömrünü adayan Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının yolunu aydınlatmaya devam ettiğini ifade etti.

Sadıkoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde özveriyle savundu. Bu sebeptendir ki; Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, mücahit, lider, devlet adamı olan Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza etmiş, etmeye de devam edecek bir önemli bir şahsiyettir. Liderliği dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu vesileyle, yeri asla doldurulamayacak büyük insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 9. Yıl dönümünde saygı, şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”

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12/01/2021 14:54