Sadıkoğlu: “En iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışıyoruz”

İskele Belediyesi, İskele ve köylerindeki hizmet kalitesini artırmak için araç filosuna yenilerini katmaya devam ediyor. Hizmetin daha sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için araç filosunu her geçen gün zenginleştiren İskele Belediyesi bu kapsamda 2 yol süpürme aracı, 1 Çöp toplama aracı, 1 çekirge ve 1 ekskavatörü araç filosuna dahil etti.

Hizmet Gönül İşidir anlayışıyla hareket eden İskele Belediyesi, daha temiz bir çevre için araç filosuna dahil ettiği 2 yol süpürme aracı ve 1 çöp arabasıyla, İskele ve köylerinde verdiği hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Yine araç filosuna dahil edilen 1 çekirge araç ve 1 ekskavatör de İskele ve Köylerinde hizmet verecek.

İskele Belediyesi’ne hibe edilen araçlar, İskele ve köylerinde hizmet veren ekiplerimizin daha hızlı ve etkin bir çalışma yapmalarına olanak sağlayacak.

SADIKOĞLU: “EN İYİ HİZMETİ VERMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

İskele Belediyesi’nin araç ve ekipman yönünden kendisini güçlendirmeye devam ettiğini söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni araçları da halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, verimli bir şekilde kullanacaklarını söyledi. İskele’nin büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, bu gelişme bağlı olarak da hizmet ağının her geçen genişlediğine dikkat çekti.

Başkan Sadıkoğlu, İskele ve köylerine en iyi hizmeti vermek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

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28/09/2022 13:19