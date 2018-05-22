Sadıkoğlu: Hakkımızdaki ithamlar hizmet hızımızı yavaşlatamaz

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KIBRIS GENÇ TV’de yayınlanan Kıbrıs’ta Manşet Programı’na konuk oldu. Program yapımcısı Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan Sadıkoğlu, son günlerde bir gazete tarafından İskele Belediyesi hakkında yapılan asılsız iddialara da yanıt verdi. İskele Belediyesi’nin son yıllarda ki başarılarına değinen Sadıkoğlu, 4 yıl önce halktan aldığı güçle seçildiği İskele Belediye Başkanlığı’na halkının inancı ve umudu doğrultusunda bu dönemde de hazır olduğunu belirtti, iddiasını dile getirdi.

SADIKOĞLU: “SEVDAMIZ KARŞILIKSIZ, YÜREKTEN VE GÖNÜLDEN”

Program yapımcısı Gökhan Altıner’in ‘İskele hiç olmadığı kadar iyi bir dönem geçirdi, özellikle son 1.5 yılda müthiş bir dönüşüm yaşadı’ sözleri üzerine nereden nereye diyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu güzelliklerin yaşanmasının kendisinin İskele Sevdalısı olmasına bağladı. Halkla iç içe olmasından dolayı halkın tercihi bizden yana oldu diyen Sadıkoğlu, 4 yıl içerisinde kendisine inananların inançlarını yarıda bırakmadıklarını ifade etti. “Ben İskele Sevdalısı biriyim. İskele’yi bir evladım olarak gördüm. Nasıl ki insan evladına en iyisini sunmak için çalışır. Bizler de İskele’yi daha ileriye nasıl taşırız diye mücadele ettik. Bizim sevdamız karşılık beklemeden, yürekten ve gönülden bir sevdadır” dedi.

SADIKOĞLU: “ YAPMAK İÇİN YAPMIYORUZ, EN İYİSİNİ YAPIYORUZ”

4 yıllık görev süresince hayata geçirdiği bazı projelerinden de örnekler veren Sadıkoğlu, hiçbir şeyi yapmak için değil, en iyisini yapmak için mücadele ettiklerini söyledi: “Kimse size oturduğunuz yerden alın bu sizin olsun demez, mücadele etmeniz lazım. Ekibimle birlikte bölgeye bir hastane getiremedik belki ama farkındaydık. İskele ve köylerimizde 65 yaş ve üzeri olan insanların özel ilgiye, evde sağlık hizmetlerine muhtaç olduğunun farkındaydık. Bu doğrultuda İskele Belediyesi olarak, hiçbir şeyi yapmak için yapmadık, en iyisini yapmak için mücadele ettik. Evde Sağlık Birimimizi de bu doğrultuda hayata geçirdik. Doktor, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve hemşirelerimizle birlikte evleri ziyaret ediyoruz. Bu sayede İskele Bölgemizde 1000’ e yakın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hangi rahatsızlıkları olduğunu tespit ettik. Bu projemiz bize iç huzuru getirdi. Yaşlılarımızın yüzündeki tebessüm hayır duaları bize yetiyor”

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIMIZI GÖZ ARDI ETMEDİK”

Bir diğer projesi olan Özel Eğitim Merkezi’nden de bahseden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yapımı devam eden proje tamamlandığında özel gereksinimli çocukların kendilerini rahatlıkla ifade edebileceklerini söyledi: “İskele’ye bağlı Ötüken Köyü’müzde ki eski okul binasında yaptığımız Özel Eğitim Merkezi’mizi tamamlamak üzereyiz. Başarılı olabilme ve doğru kararlar alma adına empati yapmamız yeterlidir. Kendimizi o ailelerin ve özel çocukların yerlerine koyduğumuz zaman ne yapmamız gerektiğini daha iyi idrak edebiliyoruz”

“GEÇMİŞE BAKARSANIZ ÖNÜNÜZÜ GÖREMEZSİNİZ

İleriye gitmek istiyorsanız arkanıza bakmayacaksınız diyen Sadıkoğlu, fakat yıllarca bundan kurtulamadıklarını ifade etti: “Geçmişe bakarsanız önünüzü göremezsiniz. Ancak biz her zaman ileriyi hedef bildik, geçmişe çok da takılıp kalmadık. Ben ve meclis üyelerim göreve geldiğimiz ilk 2.5 yıl boyunca İskele’mize bir üniversite kazandırmak için mücadele ettik. Bu ilk kez bizim dönemimizde oldu. Mütevazı olmayacağım. 20 yıl boyunca belediye başkanı olmuş olsaydım emin olun 3-4 tane üniversite İskele’mize gelebilirdi. Şu anda son raddeye gelen üniversite getirme çalışmalarımız bir takım nedenlerden dolayı sonuçlanamadı. Ama sonuçlanmayacak diye de bir şey yok. Er ya da geç o üniversite İskele’ye açılacak.”

“SEÇİMLERE 1 AY KALA ATILAN MANŞET DÜŞÜNDÜRÜCÜ, VEREMEYECEĞİMİZ HESABIMIZ YOK”

Son günlerde bir gazete tarafından İskele Belediyesi aleyhine yapılan ve gerçeği yansıtmayan haberlere değinen İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, seçimlere 1 ay kala atılan bu manşetlerin düşündürücü olduğunu söyledi ve hayretler içerisinde olduğuna dikkat çekti: “ Denizin içine yapılar yapılmasına göz yummuşuz. Hayretler içerisindeyim. Böyle bir iddia varsa ilgili mercii biziz. Bu işler telefonla olmaz. Bizim herkese ikram edecek demli çayımız da var acı kahvemiz de. Bu konuyla yakından ilgilenen kişiler, uygun bir günde çıksınlar İskele Belediyesi’ne gelsinler. İthamda bulundukları asılsız tüm iddialarla ilgili olarak belgelerimiz hazır. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. Kapımız herkese açık. Onlar da araştırmacı gazeteci arkadaşlarımızdır, büyüklerimizdir. Bizler de araştırmalarına yardımcı olmak adına en kısa sürede İskele Belediyesi’ne bekliyoruz.

“KEŞKE, ZAMANINDA DA BU DUYARLILIĞI GÖSTERSEYDİNİZ”

Gazetenin iddialarından yola çıkan Sadıkoğlu, aynı duyarlılığın neden zamanında değil de seçimlere 1 ay kala gösterildiğine de atıfta bulundu: “Anayasaya göre yapılar denizden 100 metre içeride olacak yönünde iddiaları var. Evet doğru ama bu konu bire bir limanlar dairesini de ilgilendiriyor. Peki, sevgili araştırmacı gazeteci dostlarım, 75 yılından bu yana İskele’de Petrollerin olduğu kirli sanayi olarak bilinen Long Beach’e kadar uzanan bölgeye yapılan villaları, oteli neden görmediniz. Son yapılan yapının yıkım emri varmış da ben yıkmamışım. Herkes biliyor beni, yıkım emri olduğunda yıkım yaptığımı. Keşke bu duyarlılığı denizin içerisine 5 metre kaçak yapı yapılırken de gösterselerdi.”

“KİMSEYE PEŞKEŞ ÇEKTİĞİMİZ YOK PEŞKEŞ ÇEKENLER ORTADA”

Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği’nin imzalamış olduğu işbirliği protokolünün ardından ortaya atılan ‘peşkeş çekildi’ iddialarına da yanıt verdi. ‘Biz kime neyi peşkeş çekiyoruz, peşkeş çekenler ortadadır’ diyen Sadıkoğlu devamında ise şunlara yer verdi: “Green Pedal tarafından çok güzel bir proje hazırlandı. Bu proje belki de Kıbrıs’ın en güzel ve en gözde projelerinden biri olacak. Oraya geldiğiniz zaman bisikletinizle gezebileceksiniz, huzurlu bir ortamda vakit geçilebileceksiniz. Peki, bu yer kimindir, proje nereye yapılıyor diyenler bilsin ki, o proje İskele Belediyesi’nin arazisine yapılıyor. Yani belediyenin malıdır. Birine veriliyor mu? Hayır, verilmiyor. Green Pedal Cycling Spor Kulübü Derneği tarafından yapılacak olan yatırımın miktarı 230 bin sterlin. Üstelik bu derneğin bizden yer talebi olmadı, bu yeri bize verin de bizim olsun demedi. Kaldı ki bu proje tamamlandığında yapılacak bina İskele Belediyesi’ne hibe edilecek. Bu bina İskele ve belde halkının malı olacak. İşletmenin de gelirine ise ne dernek ne de İskele Belediyesi dokunmayacak. Buradaki amaç, ’bisikletsiz çocuk kalmasın’ Özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların en büyük hayallerinden biri ‘bisiklettir.’ Dernekle yapılacak işbirliği protokolü neticesinde işletmenin geliriyle imkanı olmayan çocuklara bisikletler alınacak. Bisikletsiz çocuk kalmadığında da hazırlanacak yeni bir protokolle işletmenin geliri eğitime harcanacak. Biz kimseye bir yerleri peşkeş çekmedik. Peşkeş çekenler ortadadır. Bizim kapımız her yatırımcıya açık. Arazi İskele Belediyesi’nin arazisidir, kim yatırım yapmak istiyorsa buyursun gelsin. Hem gelişim ve değişim istiyoruz hem de asılsız iddialarda bulunuyoruz.”

“YAKLAŞIK 200 DÖNÜM ARAZİYİ İSKELE VE HALKINA KAZANDIRDIK”

“En son yapılan çalışmayla Bisiklet ve yürüyüş yolumuzu 5.5 km’ye ulaştırdık. Özellikle son 1.5-2 yıldır insanlarımız bisikletleriyle birlikte İskele’mize gelmeye başladı. Green Pedal’ın İskele Belediyesi’ne sunmuş olduğu proje de bu doğrultuda yapıldı. Geçtiğimiz aylarda Onur Camping olarak bilinen ve yaklaşık 121 dönüm olan güzelim arazi ve bununla birlikte 3.5 yılda toplamda yaklaşık 200 dönüm araziyi İskele Belediyesi’ne ve halkına kazandırdık. Hızla gelişen ve değişen İskele’nin günü geldiğinde bir Girne bir Lefkoşa kaosu yaşamasın diye bu kritik noktalardaki arazileri İskele’ye kazandırdık. Halkımıza rekreasyon alanları yaratmak için, ileriyi gördüğümüz ve ilerde bizi bekleyen sıkıntıların neler olabileceğini gördüğümüz için bu arazileri İskele’ye kazandırdık.”

“HAKKIMIZDAKİ İTHAMLAR HİZMET HIZIMIZI YAVAŞLATAMAZ”

Geçmiş dönemde bazı araziler konusunda göz yumulan yerler olduğunu da açık bir dille ifade eden Sadıkoğlu, o dönem yapılanların ‘peşkeş’ olduğunu şu an kendilerinin yaptığının peşkeş olmadığının altını çizdi: “ Bir seçim sürecine girdik. Ben göreve geldiğim günden beri hakkımda birçok ithamlarda bulunuldu. Ama biz bu ithamlara değil sadece yapacağımız işlere odaklanıyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Ancak bu bizim hizmet aşkımızı yavaşlatamaz. Bizim İskele’miz için yapacak daha çok şeyimiz var.

“ESKİ DÖNEMDEN KALAN 2 PROJENİN HUKUKİ SÜRECİ YENİ BİTTİ”

Şimdilerde ‘eski dönemden kalan projeler’ üzerinden eleştiriler yapıldığını da hatırlatan Sadıkoğlu, o projelerin neden bitirilemediğini de açıkladı: “Eski dönemden kalan projeler varmış. Evet 2 projemiz var. Biri sahil kenarındaki çok amaçlı salon biri de İGEM, dillere destan. İGEM’le ilgili hukuki sürecimiz yeni bitti. Önümüzdeki günlerde de o projenin neden bitmediğini, o projenin İskele Belediyesi’ne açmış olduğu maddi yaranın boyutunu bütün halkımızla paylaşacağım. O kadar proje üreten 2 yılda 10 milyon liralık proje üreten İskele Belediyesi’nin 2 yarım kalan projeyi bitirmeye mi aklı kesmezdi? Keserdi!”

“BİR ŞEYLERİ TAMAMLAMAK İÇİN Mİ YOKSA İNTİKAM İÇİN Mİ ADAY OLDU?

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, adaylık sürecine de değindiği programda Eski Belediye Başkanı Halil Orun’un adaylığına da değindi: “Birileri bizden sonra bir şeyleri değiştirecekse o birisi Halil Bey değildir. Halk onu 20 sene takdir etti. Yapabileceğini yaptı. Neyi eksik bıraktı? Neyi tamamlayacaktı bu son 4 yılda? Şimdi yeniden aday. Bir şeyleri tamamlamak için mi yoksa intikam almak için mi? sorusunu yöneltti.