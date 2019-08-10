İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı. İskele ve köylerinde yaşayanlar başta olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Sadıkoğlu, hep bir arada, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmeyi temenni etti.

Sadıkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Millet olarak; sevgi ve hürmetin, yardımlaşmanın eşsiz örneklerine şahit olacağımız yeni bir Kurban Bayramı`na daha ulaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bayramlar; zenginin, yoksulu; varlık sahibinin, ihtiyaç sahibini; hayırseverlerin, yetimleri sevindirmesi için bir son derece önemlidir. Bayramlar ayrıca, toplumsal barış için, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için eşsiz bir fırsattır. O nedenle bu bayramın küskünlüklerin ortadan kalktığı bir bayram olmasını temenni ederim.”

Sadıkoğlu, mesajının sonunda ise şunlara yer verdi: “Şahsım, belediye meclis üyelerim ve personelim adına; sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan Mübarek Kurban Bayramı’nızı kutlar, yurdumuza ve insanlığa barış ve huzur dolu günler getirmesini dilerim.”