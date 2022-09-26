Sadıkoğlu, itfaiyecileri özverili çalışmalarından ötürü kutladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele İtfaiye Şubesi’ni ziyaret ederek, itfaiyecileri özverili çalışmalarından ötürü kutladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette İskele İtfaiye Şube Amiri Müfettiş Rızkı Sönmez ile bir araya gelen Sadıkoğlu özelde İskele İtfaiye Şubesi çalışanlarının genelde itfaiye teşkilatının haftasını kutladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mersinlik Bölgesi başta olmak üzere bu yaz sezonunda meydana gelen büyük-küçük yangınlara müdahalede üstün gayret gösteren itfaiyecilere İskele ve köylerinde yaşayanlar adına da teşekkür etti.

Belediye olarak her zaman İskele İtfaiye Şubesi’nin yanında olacaklarını da belirten Sadıkoğlu, imkanlar dahilinde maddi ve manevi katkıları sürdüreceklerini söyledi.

İskele İtfaiye Şube Amiri Müfettiş Rızkı Sönmez, ziyaretinden ve desteklerinden ötürü Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

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26/09/2022 18:58