İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu ve Şehit İlker Karter İlkokulu’nda çocuklarla buluştu ve yeni yıl hediyelerini çocuklara verdi.

İskele Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele Belediyesi, belediye sınırları içindeki ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören tüm çocuklara hediyelerini ulaştırdı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda düzenlenen yeni yıl kutlamasına katıldı; burada çocuklarla buluştu, hediyelerini takdim etti. Her bir çocukla ayrı ayrı ilgilenen onlarla gülüp, onlarla eğlenen Başkan Sadıkoğlu, kutlama pastasını da çocuklarla birlikte kesti.

Okul bahçesinde düzenlenen kutlamada Başkan Sadıkoğlu, verdiği hediyelerle çocukların mutluluğuna mutluluk kattı.

-Sadıkoğlu: “İyi yıllar çocuklar, sizin geleceğiniz için daha çok çalışacağız”

Sadıkoğlu, Şehit İlker Karter İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Bazı sınıfları gezen ve çocuklara hediyelerini veren Sadıkoğlu, çocuklarla sohbet etme fırsatı da buldu.

Tüm çocuklara ‘iyi yıllar’ diyen ve sizin geleceğiniz için daha çok çalışacağız diyen Başkan Sadıkoğlu, aileleriyle birlikte sağlıklı nice güzel yıllar geçirmeleri temennisinde bulundu.

İskele Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak dağıttığı hediyeler, bir kez daha çocukların yüzünü güldürdü. İskele Belediyesi’nin bu yıl ki hediyesi ise yine yaş gruplarına göre değişti.

Kreşteki kız çocuklarına bebek, erkek çocuklarına kamyon, Anaokulu’ndaki çocuklara oyun hamurları, ilkokul 1. 2. 3. 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ise kutu (zeka) oyunları hediyeleri verildi. Tüm hediyeler, çocuklar tarafından çok beğenildi.

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30/12/2022 13:19