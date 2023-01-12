Sadıkoğlu: Kaç yıl geçerse geçsin unutmak mümkün değil

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 11. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anan Başkan Sadıkoğlu, Denktaş’ı, kaç yıl geçerse geçsin unutmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde dirayet ve özveriyle savunan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı kaç yıl geçerse geçsin, unutmak mümkün değil. Lakin Kıbrıs davamızın yılmaz savunucusu, Mücahit, lider, devlet adamı Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza etmiş, etmeye de devam edecektir. Liderliği dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatacaktır.

Bu vesileyle, yeri asla doldurulamayacak büyük insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor; saygı, şükran ve minnetle anıyorum.”

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12/01/2023 16:23