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Sadıkoğlu: Katkı koymaya devam edeceğiz

Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam ve Yönetim Kurulu üyeleri  İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. 

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20/11/2019
HK

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Sadıkoğlu: Katkı koymaya devam edeceğiz

Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam ve Yönetim Kurulu üyeleri  İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. 

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Göksel Saydam, merhum Başkan Prof. Dr. Serdar Saydam’ın girişimleri neticesinde İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten başkanların anısına hazırlanan fotoğrafları Başkan Sadıkoğlu’na takdim etti. 

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnakalılar Derneği’nin geçmişi yad etmek açısından önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Derneğe çalışmalarında başarılar dileyen Sadıkoğlu, geçmiş  aylarda vefat eden Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam’ı da rahmetle andı.

Bu yıl 51. düzenlenen Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Larnakalılar Gecesi’nin bir kez daha Larnakalıları bir araya getirdiğini  belirten Başkan Sadıkoğlu,   geçmişten bugüne  köprü görevi gören bu tür etkinliklere katkı  koymaya  devam edeceklerini kaydetti. .

Sadıkoğlu,  İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum başkanlar ve hayatta olan başkanların anısına hazırlanan fotoğrafların yer aldığı çerçeveleri  İskele Belediyesi’nin en güzel yerine yerleştireceklerini söyledi. 

20/11/2019 17:19
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TAGS: Göksel Saydam, Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam, Larnakalılar Derneği, İskele Belediyesi, İskele, haber, kıbrıs, hasan sadıkoğlu,
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