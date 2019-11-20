Sadıkoğlu: Katkı koymaya devam edeceğiz

Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam ve Yönetim Kurulu üyeleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Göksel Saydam, merhum Başkan Prof. Dr. Serdar Saydam’ın girişimleri neticesinde İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten başkanların anısına hazırlanan fotoğrafları Başkan Sadıkoğlu’na takdim etti.

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnakalılar Derneği’nin geçmişi yad etmek açısından önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Derneğe çalışmalarında başarılar dileyen Sadıkoğlu, geçmiş aylarda vefat eden Larnakalılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Saydam’ı da rahmetle andı.

Bu yıl 51. düzenlenen Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Larnakalılar Gecesi’nin bir kez daha Larnakalıları bir araya getirdiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, geçmişten bugüne köprü görevi gören bu tür etkinliklere katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti. .

Sadıkoğlu, İskele Belediye Başkanlığı görevini yürüten merhum başkanlar ve hayatta olan başkanların anısına hazırlanan fotoğrafların yer aldığı çerçeveleri İskele Belediyesi’nin en güzel yerine yerleştireceklerini söyledi.

20/11/2019 17:19