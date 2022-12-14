Sadıkoğlu MÜSİAD'ı ziyaret etti

Lefkoşa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu KKTC Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ramazan Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Sadıkoğlu görüşmede projelerini anlatarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.



Sadıkoğlu, MÜSİAD'ın dünya genelinde 120 şubede faaliyette olan büyük bir ekonomik güç olduğunu belirterek, kendisinin de kurucu başkan olduğu dernegin çalışmalarını yakından takip ettigini söyledi.



MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu ise Sadıkoğluna "kurucu başkan olarak derneğe hoşgeldiniz" diyerek , adaylığının Lefkoşa için hayırlı olmasını diledi.



"Projeleri taktir topladı"



Sadıkoğlu, MÜSİAD'da Fuar merkezi ve Milli markalar projesi ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. Proje çalışması MÜSİAD'tan büyük takdir topladı.

Ziyarette sürdürülebilir bir şehir için yürütülmesi gereken çalışmalarla ilgili de fikir alış verişinde bulunan Sadıkoğlu, ilgili paydaşlarla her zaman iletişim içerisinde olacağının sözünü verdi.

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14/12/2022 16:36