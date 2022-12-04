Sadıkoğlu: “Okula 3 yeni derslik yapacağız”

İskele Belediye Başkanı ve UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapıldıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilen ve eğitim öğretim hayatına başarıyla devam eden Ötüken Özel Eğitim Okulu’na 3 yeni derslik yapacaklarını, projelerinin hazır olduğunu, yeni dönemde ilk iş olarak bu projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Özel çocuklarla ve özel çocuklara, özel ilgi gösteren öğretmenleriyle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sadıkoğlu, özel gereksinimli bireylerin bir gün değil, her gün yanlarında olduklarını söyledi.

Haftada 4 günü fizik tedavi, 2 gün de dil ve konuşma terapisti desteğinin İskele Belediyesi tarafından verildiğini hatırlatan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nun bahçesine 75 metrekarelik 3 yeni sınıf yapacaklarını açıkladı.

Sadıkoğlu, her sınıfa 5’er metrekarelik tuvaletler yapılacağını da belirten Sadıkoğlu, sınıfların kapılarının mevcut oyun parkına açılması ve özel gereksinimli çocukların sınıflara kolaylıkla ulaşabilmeleri için geniş kapılı ve sınıfların L şeklinde tasarlandığını belirtti.

Sınıfların yapılacaklar listesinde ilk sırada yer aldığını ifade eden Sadıkoğlu, 3 sınıf projesinin tamamlandığında ise grup çalışmaları, atölye veya normal sınıf olarak çok amaçlı kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Sadıkoğlu ayrıca İskele Boğaz’da hizmet veren Yerdeki Yıldızlar Özel Eğitim, Dil ve Konuşma Merkezi’ni de ziyaret etti.

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04/12/2022 10:37