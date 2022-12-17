Sadıkoğlu, “Seçim Arenası” programına konuk oldu

UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, BRT’de “Seçim Arenası” programına konuk oldu ve geçmiş dönemde yaptıkları ile yeni dönemde seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.

Sadıkoğlu’nun seçim ofisinden verilen bilgiye göre, UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 3. Döneme, halktan gelen yoğun talep ve ısrar neticesinde aday olduğunu, onların desteğiyle de 26 Aralık sabahına zaferle uyanacaklarını ifade etti. “İskele’miz için daha yapacak çok işimiz var” diyen Sadıkoğlu, seçimlerin özelde İskele’ye genelde ise KKTC’ye hayırlı olmasını temenni etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Katıldığı TV Programlarında İskele’nin en büyük sorununun açık yüreklilikle ‘Kanalizasyon’ olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu söylemini dün akşam BRT Canlı yayınında, Seçim Arenası Programı’nda da tekrarladı.

İskele’nin hayallerinin ötesinde büyük bir hızla yapısal anlamda gelişmeye devam ediyor diyen Sadıkoğlu, bu gelişmeye bağlı olarak da olumlu yönlerin yanı sıra olumsuz gelişmeleri ve endişeyi de beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Başkan Sadıkoğlu, yaşanan bu olumsuzluğu yeni dönemde ortadan kaldıracak ‘Kanalizasyon Projesi’ni de ilk sıraya koyduklarını söyledi. Çevresel anlamda ciddi bir tehdit unsuru oluşturabilir dediği Kanalizasyon sorununun çözümü için herhangi bir belediyenin tek başına ekonomik olarak altından kalkamayacağını da belirten Sadıkoğlu, bu sebeple, İçişleri Bakanlığı koordinasyonluğunda bir komisyon oluşturulduğunu, bu komisyonla birlikte 2023 Ocak ayı itibariyle yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeden satılan dairelerden ortalama 10 sterlin ücret alınacağını ve bir havuz sisteminin kurulacağını vurguladı. Söz konusu çalışmaların başladığını, projenin de 2023 yılı ilk yarısında ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, projenin 80 km’lik alanı kapsayacağını, 2 yıl içerisinde de tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi. Bölgede her ay 550-900 adet dairenin satıldığını da açıklayan Sadıkoğlu, kanalizasyon projesi için istenilen rakama çok kısa sürede ulaşacaklarına inanç belirtti.

Yeni dönemde yapacakları arasında ilk sırayı alan Kanalizasyon Projesi’nin ilk etapta yapılaşmanın yoğun olduğu bölgeyi kapsayacağını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, ilerleyen zamanda da kanalizasyon projesinin geniş alana yayılacağını açıkladı.

İskele-Yeniboğaziçi-Gazimağusa İmar Planı hakkında da konuşan Başkan Sadıkoğlu, İskele’de yaşayanların İmar Planı’nın olması gerektiğine dair inançlarının tam olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı, yaklaşık 50 aydır emirname sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Önceden alınan izinler doğrultusunda yapılaşmanın devam ettiğini ifade eden Sadıkoğlu, 55/89 İmar Yasasının yeniden geçmesini umduklarını söyledi. Bu yasanın geçmesiyle belediyelerin kendi imar planlarını yapabileceklerini belirten Sadıkoğlu, ‘imar olan her yere su başta olmak üzere birçok hizmeti belediyeler götürür, o yüzden eskisi gibi imar planlarını belediyelerin yapması gerekiyor’ dedi.

Değiştirilmiş ya da iyileştirilmiş haliyle İmar Planı’nın geçeceğini düşünen Sadıkoğlu, 55/89 İmar Yasasının da geçmesiyle, mevcut imar planı üzerinde, belirli bir zaman geçtikten sonra Belediyelerin bu İmar Planı üzerinde tadile yapabileceğini açıkladı. İskele Belediyesi’nin bugüne kadar insan odaklı projeler geliştirdiğini söyleyen İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, yeşil alanlara ve halkın sosyalleşebileceği alanlara önem veren, özellikle yeşil alanları koruyan bir İmar Planı düşündüklerini belirtti.

İskele Belediyesi’ne bağlı köylere yapılan projelere de değinen Başkan Sadıkoğlu görevde olduğu 8 yıl boyunca, köylere kendi akıllarıyla değil köylerden gelen talep doğrultusunda projeler geliştirdiklerini, yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Bizler ayakları yeren basan bir yapıya sahibiz diyen Sadıkoğlu, çok da ciddi endişelerimiz yok dedi.

İskele Belediyesi’nin mevcut araç filosundan da bahseden İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, belediyenin 60 araçlık bir araç filosuna sahip olduğunu ifade etti. Çok güçlü bir kademeye sahip olduklarını da ifade eden Sadıkoğlu, burada işini çok iyi yapan makinistlerin, demircilerden oluşan teknik elamanların var olduğunu söyledi. Araç parkı en iyi olan belediyelerden biriyiz diyen Sadıkoğlu, yakın zamanda araç filosuna yeni araçlar kattıklarını da belitti. 2023 yılı bütçesi içerisinde de araç filosunu arttıracaklarını belirten Sadıkoğlu, yaş olarak ekonomik ömrünü tamamlayan araçların, çıkılacak ihaleyle birlikte yenileceğinin altını çizdi.

Bizler hiçbir şeyi yapmak için yapmıyoruz diyen Hasan Sadıkoğlu, 2014 yılında göreve geldiği ilk an İskele Belediyesi Sağlık Birimi’ni oluşturduklarını ifade etti.

Bugün en güçlü sağlık ekibi İskele’de diyen Başkan Sadıkoğlu şunları kaydetti: “Hemşirelerimizle, fizyoterapistimizle, diyetisyenimiz ve psikoloğumuzla kapsamlı bir hizmet veriyoruz. Bir dönem doktor hizmeti de almıştık ancak belirli nedenlerden dolayı bu durmuştu. Yeni dönemde doktor hizmeti de vermeye başlamayı hedefliyoruz. Yeni bağlanan köylerimiz hariç mevcut yaklaşık 900 kişiye hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, işitme ve kulak testi yapmaya başladıklarını da açıkladı. Bu hizmetimizin çok güzel geri dönüşleri var diyen Sadıkoğlu, özellikle pandemi döneminde hemşirelerin sürekli sahada olduğunun altını çizdi. İskele Belediyesi Sağlık Biriminin 85 bin kişiye antijen ve PCR testi yaptığını da ifade eden Sadıkoğlu, pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığına çok ciddi katkılar yaptıklarını belirtti.

Yeni dönem projeleri arasında yer alan bisiklet ve yürüyüş yollarıyla çevre yollarına çok büyük önem verdiklerini belirten Sadıkoğlu, Gazimağusa’dan İskele Belediyesi Halk Plajı’na gelen yola alternatif yollar planladıklarını da söyledi. İleriyi ön görerek gerekli çalışmaların yapıldığını açıklayan Sadıkoğlu, herhangi bir olumsuzluk yaşamamak ve keşke dememek için eski belediye başkanı Halil İbrahim Orun’la da sürekli görüş alışverişinde olduklarını, tecrübelerinden yararlandıklarını sözlerine ekledi.

25 Aralık’ta yapılacak Yerel Yönetimler Seçimlerine bir hafta kala köy gezilerinde sona geldiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, bu ziyaretlerde güven tazelediklerini belitti. Akşamları gerçekleşen köy ziyaretlerinde soğuk havaya rağmen çok güzel bir o kadarda duygusal anlar yaşıyoruz diyen Sadıkoğlu, küçücük çocuğunu bile kucağına alıp gelen şahsına destek olacağını belirten güzel yürekli insanlarla karşılaştıklarını söyledi.

İskele’de 2 aday olmasını da değerlendiren Sadıkoğlu, seçimlere son 1 ay kala hiç aday olmayacağı yönünde görüşün hakim olduğunu ifade etti. Ana muhalefet CTP’nin İskele’den aday çıkarabilmek için çok ciddi ve hummalı bir çalışma yürüttüğünü de belirten Sadıkoğlu, kendi partisi adı altında bir aday çıkarmak yerine bağımsız bir adayı destekleme kararı aldığını söyledi. Biz demokrasiye inanan ve savunan insanlarız diye Sadıkoğlu, konuşmasında sonunda şunlara yer verdi. “Bizler bir yola baş koyduk. Bugün gönül isterdi ki Bağımsız Aday Mehmet Şenol da burada olsaydı. Onu da dinleseydik, onun projelerini de tartışsaydık. Biz ne olursa olsun seçimlerden sonra da oturup konuşacağız. Onunda mevcut projeleri var bir araya gelip o projeleri de görüşmek isteriz. Bizde küskünlük, kırgınlık olmaz.”

Başkan Sadıkoğlu, 26 Aralık’ta görevinin başında olmaya devam edeceğine inanç da belirterek ‘bu cesareti ve özgüveni halkımın bana gösterdiği destekten alıyorum. Yapacak çok işimiz var, çok güzel projelerimiz var, yeni dönemde de neye talip olduğumuzu biliyoruz. Bana destek veren gönül veren, hiçbir zaman karşılık ve menfaat beklemeden yanımda olan beni destekleyen halkıma teşekkür ediyorum’ dedi.”

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17/12/2022 15:25