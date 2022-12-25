Sadıkoğlu: Sonucu bu şekilde bekliyorduk, halkımıza teşekkür ederim

İskele Belediye başkanlığını yeniden kazanan Hasan Sadıkoğlu, sonucu bu şekilde beklediklerini söyledi.

BRT’ye değerlendirmelerde bulunan Hasan Sadıkoğlu, halkın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, sonucu bu şekilde beklediklerini kaydetti.

Sadıkoğlu, herkese teşekkür ederek, beklentilerinin yüzde 65 civarında olduğunu ifade ederek, “halkımıza teşekkür ederim” dedi.

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25/12/2022 20:43