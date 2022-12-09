Sadıkoğlu: Tarih önünde hesap verecekler

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu, ülkede bazı kesimler tarafından Türk Mukavemet Teşkilatı aleyhinde söylenen sözlere tepki gösterdi.

TMT Türk Mukavemet Teşkilatına ahlaksızca saldıranları şiddetle protesto ettiğini ifade eden Sadıkoğlu, “Kıbrıs’ta varlık sebebimiz, savunma ve direniş örgütümüz efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatına ağır ithamlar yapan bu kendini bilmezler elbette tarih önünde hesap verecektir” dedi.

Sadıkoğlu, konuyu KKTC yargısının da mercek altına alması gerektiğini vurgulayarak “Gereken yapılması lâzımdır” diye konuştu.

Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk halkının onurlu varoluş mücadelesinin devam edeceğini ve bu davanın yılmaz savunucusu olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan Okyay Sadıkoğlu ve eşi Gülnur Sadıkoğlu, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği tarafından Halkbank sponsorluğunda hazırlanan Sadiye Destur Belgeseli gösterimine katıldı.

Lefkoşa AKM’de yapılan gösterime, LTB başkan adaylarından sadece Okyay Sadıkoğlu’nun katılması dikkat çekti.

Sadıkoğlu söz konusu etkinlikle ilgili “Değerlerimize sahip çıkmalıyız” dedi.

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09/12/2022 09:47