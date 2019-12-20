Sadıkoğlu: Yıllar geçse de unutulmayacak

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 21-25 Aralık tarihinin, yıllar geçse dahi unutulmayacağına dikkat çekti.

Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınlayan Sadıkoğlu, mesajına Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli bir paya sahip olan şehitleri anarak başladı.

Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi:

“Unutulamaz çünkü o acılar ilk günkü tazeliğini korumakta. Birçoğumuz yaşamadık belki o anları ama hepimizin ailesinde o savaşın izlerini taşıyan, zorlukları yaşayan, kötü anıları hafızasından atamayan birileri var… Savaşın, insan yaşamı üzerinde ki tehditleri saymakla bitmez. İnsanların yaşama hakkını elinden alır, ekonomik düzeyi alt üst eder, insanları aç susuz bırakır, öldürür, evsiz barksız bırakır, göçmen konumuna düşürür. Tıpkı yıllar önce bizlerin yaşadığı gibi.

1958’lerden 1974 yılına kadar Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumu Rumlara karşı şanlı ve gururlu bir mücadele vererek var olma mücadelesini kahramanca sürdürdü. Adanın dört bir yanından bu mücadeleler sırasında canlarını hiçe sayarak mücadele eden insanlarımızdan maalesef bugün birçoğu hayatını kaybederek şehitlik mertebesine yükseldi, birçoğu da yaralanarak gazi oldu.

Unutulmamalıdır ki; geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerine yön veremezler. Şu anda başımızı yastığa rahat koyabiliyorsak kahraman şehitlerimizin ay yıldızlı bayrağımız için verdiği mücadeleler sayesindedir.”

Başkan Sadıkoğlu, şehitleri rahmet ve minnetle anarken mesajını, Türk Edebiyat tarihinin Ünlü şairlerinden Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirinden “Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar; Yurda ay yıldızının ışığı yeter.” şeklindeki dörtlüğüyle noktaladı.

20/12/2019 16:17