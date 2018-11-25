Sadıkoğlu'ndan emirname açıklaması

Bir süredir gündemde olan 3 bölgeyi kapsayacak emirname İskele’de bugün ele alındı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bölge muhtarları ve belediye meclis üyelerine Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele bölgesini kapsaması hedeflenen emirnameyle ilgili bilgilendirdi.

Sadıkoğlu, Merit Cyprus Gardens Otelde düzenlediği toplantıda Gazimağusa, Yenboğaziçi ve İskele Emirnamesinin hazırlanma sürecini anlatarak, İçişleri Bakanlığının 2016 yılında İskele ve diğer iki bölge için imar planı çalışmasını başlattığını anımsattı.

Sadıkoğlu, bu çalışmalara maddi ve manevi destek verdiklerine işaret ederek, imar planı çıkmadan önce gelişimi de yavaşlatma ve kontrol altına almak adına çıkarılan emirnamelerin başarısız olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, emirnamelerin gelişmekte olan bölgelerin gelişimine engel olduğunu söyleyerek, “Emirnamelere karşı değiliz ancak başlangıç ve bitiş tarihlerinin belli olması gerekir” dedi.

2004 yılında yapılan Karpaz Emirnamesinin hala kaldırılmadığına işaret eden Sadıkoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yapılan görüşme neticesinde çalışmaların 30 Kasıma kadar uzatıldığını anlattı.

Hazırlanmakta olan emirnamenin bir buçuk yıllık süre zarfında yürürlükte olmasının planlandığını ifade eden Sadıkoğlu, bir buçuk yıl sonra çıkması planlanan imar planının da karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak ve anlaşılarak hazırlanması gerektiğini vurguladı.

İskele bölgesinin özellikle turizm bakımından hızlı bir şekilde geliştiğine işaret eden Sadıkoğlu, “İskelenin nasıl büyüyeceği bizler için çok önemeli, İskele Turizm kenti olma yönünde ilerliyor emirnamede bu göz ardı edildi” dedi.

Toplantı imar planı hakkında verilen detaylı bilginin ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.