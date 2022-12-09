İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu'nun 32 Sayfadan oluşan seçim kitapçığı yayınlandı.

"Yarınlarımız, çocuklarımız için hayaller kurduk! Hedeflerimiz için azimle çalıştık, bir bir başardık!

İskele'ye değer kattık.

Bir dönem daha hayallerimizdeki İskele'yi yaratmak için gönülden hizmete devam!"

Bağlantıya tıklayarak seçim kitapçığını görüntüleyebilirsiniz: https://online.fliphtml5.com/degtj/tfvz/

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09/12/2022 17:32