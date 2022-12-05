Sadiye Destur Belgeseli gösteriliyor

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05/12/2022

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Sadiye Destur Belgeseli gösteriliyor

 Halk dansları kıyafeti terzisi ve araştırmacısı Sadiye Destur’un hayatını konu alan belgeselin ilk gösterimi Çarşamba günü yapılıyor.

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hayata değer katan kadınların hayatını konu alan belgesellerin 16'ncısı olan Sadiye Destur belgeseli, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 17.30'da gösterilecek.

Halkbank sponsorluğunda hazırlanan belgesele konu olan ve halk dansları kıyafeti diken ilk ve tek terzi olarak bilinen 

Sadiye Destur, 24 Haziran 2021'de hayatını kaybetmişti. 

05/12/2022 13:17
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TAGS: Sadiye Destur, belgesel
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