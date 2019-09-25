Sadrazam: Bölgede sık sık hayvanlar çalınıyor

Haber Kıbrıs-Özel

Tepebaşı köyünde Rabiya Sadrazam’ın mandırasından koyunları çalındı. Haber Kıbrıs’a olayı anlatan Sadrazam, 22 Eylül gecesi bir veya birden fazla kişinin mandırasına girdiğini ve 14 koyununu çaldığını aktardı.

Koyunlarının 8’inin gebe olduğuna dikkat çeken Raibiya Sadrazam, zararının 20 bin TL’ye yakın olduğunu söyledi. Mandırasına giren hırsız veya hırsızların tellere de zarar verdiğine dikkat çeken Rabiya Sadrazam olayın polisin bilgisinde olduğunu ancak henüz bir gelişme olmadığını kaydetti.

Bölgede sık sık bu tarz hırsızlık olayları yaşandığını belirten Rabiya Sadrazam polisin yetersiz kaldığının altını çizdi.

Rabiya Sadrazam, polis güçlerinin bölgede etkin kontrol sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

25/09/2019 10:47