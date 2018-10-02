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Sadrazam köylüler Başbakanlık önünde eylem yaptı

Sadrazamköy sakinleri bugün sabah Başbakanlık önünde oturma eylemi yaptı.

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02/10/2018

Sadrazam köylüler Başbakanlık önünde eylem yaptı

Sadrazam köylüler beş yıldır çocuklarını kendi araçları ile Çamlıbel ilkokuluna götürdüklerini bu konuda siyasilerin kendilerine destek vermediğini söyleyerek Başbakanlık önünde oturma eylemi yaptı. 

Sadrazam köylü veliler  "beş yıldır çocuklarımızı okula kendi araçlarımız ile gönderiyoruz son üç yıl çocuklarımızı Karşıyaka'dan Çamlıbel ilkokulu'na aldırttık çocuklarımızı okula götürüp getiren araç çok eski ve yıpranmış olması nedeni ile değiştirilmesi talebinde bulunduk Taşıma problemi halledilmezsse çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz" dedi

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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