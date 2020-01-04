Sadrazamköy-Kayalar Yolunda Çökme Meydana Geldi

Sadrazamköy - Kayalar Anayolunun 5-6'ncı km'leri arasında yolun denizden olan tarafında çökme meydana geldiği kaydedildi

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04/01/2020
HK

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Sadrazamköy-Kayalar Yolunda Çökme Meydana Geldi

Sadrazamköy - Kayalar Anayolunun 5-6'ncı km'leri arasında yolun denizden olan tarafında çökme meydana geldiği kaydedildi ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Polis açıklamasında, çökmenin olduğu noktada gerekli emniyet tedbirinin alındığı ve gerekli tamiratın yapılması için girişimde bulunulduğu da ifade edildi.

04/01/2020 13:16
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TAGS: Sadrazamköy, kayalar, tol, çökme, tehlike, haber, kıbrıs, kktc
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