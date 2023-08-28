Sadrazamköy’de 15 Eylül’e kadar askeri tatbikat yapılacak

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28/08/2023

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Sadrazamköy’de 15 Eylül’e kadar askeri tatbikat yapılacak

Sadrazamköy’deki tatbikat alanında başlayan atışlı tatbikat, 15 Eylül’e kadar sürecek.

Girne Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, 15 Eylül’e kadar söz konusu bölgeye herhangi bir nedenle girilmesinin yasak olduğu uyarısı yapıldı.

Tatbikat alanı şöyle açıklandı:

“Kuzeyde Anten Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 kilometrelik alan;

güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge;

batıda Koruçam Burnu sahil yolu; doğuda da Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattında kalan bölge.”

 

28/08/2023 09:56
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TAGS: Sadrazamköy, askeri tatbikat, haber, kıbrıs
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