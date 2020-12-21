Sadrazamköy’de Elektrik Kesintisi

Girne’ye bağlı Sadrazamköy’e yarın beş saat elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle Sadrazamköy bölgesine saat 09.30’dan 14.00’e kadar elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

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21/12/2020

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Sadrazamköy’de Elektrik Kesintisi

Girne’ye bağlı Sadrazamköy’e yarın beş saat elektrik verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle Sadrazamköy bölgesine saat 09.30’dan 14.00’e kadar elektrik verilemeyeceği duyuruldu. 

21/12/2020 15:24
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TAGS: elektrik kesintisi
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