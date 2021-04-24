Sadrazamköy'de Kıyıya Vuran Ölü Fok Üzdü

Sadrazamköyde kıyıya vuran ölü fok herkesi üzdü. DoğaPark yetkililerinin hayvanı teslim almadan olay yerinde yaptığı ön kontrollerde 2.25 metre uzunluğunda, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında genç erkek birey olduğu belirlendi.





Serkut, Salih ve Işın Kıranoğlu ile Serhat İmamoğlunun denizin içinde farkettiği foku görür görmez 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayarak bilgi verdiler. DoğaPark ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine giderek hayvanı denizden alarak biyometrik ölçümlerini ve harici muayenesini gerçekleştirdikten sonra DoğaPark bünyesindeki Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı hayvan morguna kaldırdı.





Hayvanın ilk belirlemelere göre harici bir yarası bulunmazken, kesin ölüm sebebi DoğaPark uzmanları ile Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi ve Hayvancılık Dairesi işbirliğinde gerçekleştirilecek nekropsinin ardından netlik kazanacak.

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24/04/2021 09:15