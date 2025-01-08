Yeşilçam'ın efsane ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor.

Yapımcılığını Sev Yapım'ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği Sadri Alışık filminin yönetmen koltuğunda aynı zamanda filmin senaryosu da kendisine ait olan Özer Feyzioğlu oturacak.