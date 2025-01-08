Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor
'Turist Ömer', 'Küçük Hanımefendi', 'Ayşecik', 'Kartallar Yüksekten Uçar' ve 'Çalıkuşu'nun da aralarında bulunduğu 200'ün üzerinde film ve dizide rol alan, komedyen, yönetmen, şair ve ressam Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor. Film, Alışık'ın doğumunun 100. yılı olan bu yıl vizyona girecek.
YAYIN TARİHİ:
08/01/2025
Yeşilçam'ın efsane ismi Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor.
Yapımcılığını Sev Yapım'ın, yaratıcı yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi'nin (SAKM) üstlendiği Sadri Alışık filminin yönetmen koltuğunda aynı zamanda filmin senaryosu da kendisine ait olan Özer Feyzioğlu oturacak.
YAYIN TARİHİ: