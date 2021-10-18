SafePass Uygulaması Sadece Tam Aşılılar İçin

Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla SafePass uygulamasının “sadece tam aşılı kişiler için geçerli olacağı” belirtildi.

Haravgi gazetesi Rum Bakanlar Kurulu’nun, bazı kişilerin 72 saatte bir PCR/Antijen testi yaptırmaktan kurtulmak adına “SafePass” almak için ilk doz aşı olmaları ardından ise ikinci doz aşı yaptırmamaları nedeniyle aldığı karar sonucunda, bugünden itibaren, “SafePass” uygulamasının sadece tam aşılılar için geçerli olacağını yazdı.

Gazete “SafePass” zorunluluğu olan yerler için 12 yaş ve üzeri kişilerin, tam aşı olunduğuna dair aşı kartı veya son altı ay içerisinde hastalığı geçirdiğine dair belge veya 72 saatlik negatif PCR/Antijen test sonucuna sahip olması gerektiğini yazdı.

Bu habere tepkiniz:



18/10/2021 12:51