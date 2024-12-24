Safiye Çevik: ''Bizi Evlatsız Bırakanlar, Evlatlarına Hasret Kalacak''

İsias Otel'de hayatını kaybeden Nehir Çevik’in annesi Safiye Çevik, duruşmada yaptığı açıklamada sanık Ahmet Bozkurt’u sert bir dille eleştirdi. Çevik, Bozkurt’un yalnızca daha fazla kazanç için büyük bir sorumsuzlukla hareket ettiğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"Daha Çok Para Kazanmak İçin Baba-Oğul Birlikte Hareket Ettiler"

“Ahmet Bozkurt’u çok iyi tanıyorum. Eşi ve ailesi de dinlesin: Ahmet Bozkurt bizi evlatsız bıraktı, o da evlatlarına hasret kalacak. Daha çok para kazanmak için baba ve evlat birlikte hareket ettiler. Hepsi oradaydı,” diyen Çevik, sanıkların sorumluluktan kaçamayacağını vurguladı.

"En Ağır Şekilde Cezalandırılmalılar"

Çevik, sözlerinin sonunda sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini belirtti:

“Bizi bu acıya mahkûm edenlerin aynı şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun.”