Safiye Soyman 13 yaşında evlendirilmişti... 'İşte ben küçük gelin'

1974 yılında 13 yaşındayken Ziya Akaröz ile babası tarafından evlendirilen Safiye Soyman gelinlikli fotoğrafını Instagram hesabından "İşte ben küçük gelin" notuyla paylaştı.

Soyman'ın 'Yaşanmadan geçen yıllar utansın' şarkısıyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum geldi.

Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman daha önce verdiği bir röportajda "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki... Babam beni verdi."

"15 gün nişanlı kaldım, alelacele evlendirildim. Mahkeme kararıyla yaşımı büyüttüler. Nikâh olmuyor çünkü, annenin babanın imzası gerekiyor...Hakim, babama, 'Hoca efendi bakamadıysanız bırakın ben bakayım, parmak kadar çocuğu evlendiriyorsun' dedi."

"Hayatım boyunca unutmam onu. Babam 'yerin dibine girdiğim bir gündü' dedi, çok üzülmüştü."

Safiye Soyman 13 yaşında yaptığı evliliğinden Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olmuştu. Soyman eşi Ziya Akaröz'den de 11 yıl sonra boşanmıştı.

Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz geçen temmuz ayında hayatını kaybetmişti.