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Safiye Yalnız, İstanbul'da Özel Efekt makyaj eğitimi aldı

Beauty Side kendini geliştiriyor

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18/10/2019
HK

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Safiye Yalnız, İstanbul'da Özel Efekt makyaj eğitimi aldı

The Beauty Side Direktörü Safiye Yalnız Kamburoğlu, Sfx Makyaj eğitiminde, Uluslararası Sfx Makyaj Eğitmeni Michaela Seidel’den eğitim aldı.

Yalnız, İstanbul’da kısa adı SFX olan Özel Efekt ve Boyutlandırma Makyajları Eğitimi’ne katılarak kendisini geliştiriyor.
Protez makyaj, gelişmiş kozmetik efektler oluşturmak için protez şekillendirme, kalıplama ve döküm tekniklerini kullanma işleminin öğretildiği eğitimde Orijinal açılımı “Special Effect Make Up” olan SFX’i tüm boyutlarıyla katılımcılara öğretiliyor.

Ülkemizin başarılı makyözlerinden The Beauty Side Direktörü Safiye Yalnız Kamburoğlu da bu eğitime katılarak işin inceliklerini öğreniyor.

18/10/2019 16:59
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TAGS: Beauty Side, Safiye Yalnız Kamburoğlu,
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