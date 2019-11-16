Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenmede Dikkat Edilecek Hususlar

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda safra kesesi ameliyatı sonrası beslenmede dikkat edilecek hususları yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme

Safra kesesi ameliyatından sonra oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve komplikasyonların önüne geçilebilmesi açısından beslenme konusu oldukça önemlidir.

Safra kesesi; karın bölgesinin üst tarafında, karaciğerin alt yüzeyine yapışık halde bulunan ve armuta benzeyen kese şeklinde bir organdır. Safra; yağların sindiriminde, emiliminde ve kandaki bazı atık maddelerin vücuttan atılmasında görevli olan bir vücut sıvısıdır. Safra kesesi sarı yeşil bir sıvı olan safrayı depolar, konsantre eder ve gerektiği zaman sindirim kanalına boşaltır. Safra kesesi genellikle açlık durumunda safrayı biriktirir; sindirim durumunda ise kesenin kasılması sonucunda safrayı bağırsağa boşaltır.

Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme dikkat edilmesi gereken konulardan biri olurken, bu süreçte hastalar kusma, mide bulantısı gibi çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum normaldir.

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme Düzeninde Yenmemesi Ve İçilmemesi Gerekenler

Koyu çay ve kahve, limonata, boza, nescafe, kakaolu süt, alkollü içecekler, maden suyu, soda, hazır meyve suları, kola ve gazoz gibi asitli içecekler

Yumurta ve yumurta içeren besinler (Yumurtanın vücutta tolere edilmesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu yüzden tüketimi de kişiye göre belirlenmelidir.) ilk 3 ay tüketilmemelidir.

Hazır, paketli ürünlerin içeriğinde yumurta bulunabilmektedir, etiket okumak oldukça önemlidir.

Yağda kızartılmış yumurta, çok yağlı peynir çeşitleri, et, tavuk ve balık çeşitleri

Karaciğer, beyin, böbrek gibi sakatatlar ve tavuk derisi

Gaz yapıcı lahana, turp, brokoli, karnabahar, kereviz gibi sebzeler; mercimek, nohut, maş fasulyesi ve kuru fasulye gibi kurubaklagil çeşitleri

Fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi yağlı kuruyemişler

Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş ve şarküteri ürünleri

Bütün yağlı yiyecekler, kavurma ve kızartmalar

Kaymak, krema, tahın, tahın helvası, çikolata, cips, çeşnili kraker, hazır kekler ve bisküviler

Yağlı ve yağ içeriği yüksek kurabiye, poğaça, börek, kek ve pasta gibi hamur ve hamur işleri

Pul biber, karabiber, sumak, kişniş, kimyon gibi keskin baharatlar

Salamura besinler, turşu, sirke, çeşniler, et suyu, hardal, sarımsak, çemen, limon tuzu

Hazır çorbalar, et suyu veya tavuk suyu eklenmiş çorbalar, acılı çorbalar, kuru baklagil bulunan çorbalar

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Serbest Olan Besinler

Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme düzeninde veya safra diyeti uygularken aşağıdaki besin grupları tercih edilmelidir.

Açık çay, salep, ıhlamur, ada çayı, ayran gibi içecekler

Süt, yağsız beyaz peynir ve yoğurt

Beyaz ekmek, sade kraker, makarna, şehriye, kuskus, irmik, erişte ve pirinç gibi tahıl kaynakları

Baharat çeşitlerinden tarçın, nane ve kekik

Çiğ ve kabuksuz muz, elma, şeftali, kayısı, çekirdeksiz üzüm, kiraz

Pekmez, bal, reçel, sütlaç, tavuk göğsü ve muhallebi

Domates çorbası, süzgeçten geçirilmiş sebze çorbaları, şehriye veya pirinç eklenmiş çorbalar, yayla çorbası ve acısız tarhana çorbası

Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme Ve Safra Diyeti İçin Temel Beslenme Önerileri

Günde 3 ana öğün mutlaka yapılmalı; 2-3 ara öğünün tüketilmesine de özen gösterilmelidir.

Yemek porsiyonlarına dikkat edilmeli ve yasaklı besinler tüketilmemelidir.

İçecek olarak açık çay, ıhlamur ve ada çayı gibi mideyi rahatsız etmeyecek besinler tercih edilmeli; asitli içeceklerden ve koyu çay-kahveden uzak durulmalıdır.

Midede şişlik oluşturabilecek ve gaz yapabilecek sebze ve kurubaklagil çeşitleri tercih edilmemelidir.

Her türlü paketli ve işlenmiş üründen uzak durulmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli besinler arasında yer alan yumurta hastanın toleransına göre tercih edilebilir. Bazı hastalar yumurtayı daha kolay sindirebildiklerinden ameliyattan 3 ay sonrasında beslenme düzenine yumurtayı eklemeye başlayabilir; 1,5-2 sene sonrasında ise yumurta beslenme planında tamamen yer alabilir.

16/11/2019 12:08