Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenmede Dikkat Edilecek Hususlar
Diyetisyen Denizgil, safra kesesi ameliyatı olanların nasıl beslenmesi gerektiğini yazdı
16/11/2019
HK
|
|
Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda safra kesesi ameliyatı sonrası beslenmede dikkat edilecek hususları yazdı.
Denizgil'in yazısı şöyle:
Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme
Safra kesesi ameliyatından sonra oluşabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve komplikasyonların önüne geçilebilmesi açısından beslenme konusu oldukça önemlidir.
Safra kesesi; karın bölgesinin üst tarafında, karaciğerin alt yüzeyine yapışık halde bulunan ve armuta benzeyen kese şeklinde bir organdır. Safra; yağların sindiriminde, emiliminde ve kandaki bazı atık maddelerin vücuttan atılmasında görevli olan bir vücut sıvısıdır. Safra kesesi sarı yeşil bir sıvı olan safrayı depolar, konsantre eder ve gerektiği zaman sindirim kanalına boşaltır. Safra kesesi genellikle açlık durumunda safrayı biriktirir; sindirim durumunda ise kesenin kasılması sonucunda safrayı bağırsağa boşaltır.
Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme dikkat edilmesi gereken konulardan biri olurken, bu süreçte hastalar kusma, mide bulantısı gibi çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durum normaldir.
Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme Düzeninde Yenmemesi Ve İçilmemesi Gerekenler
- Koyu çay ve kahve, limonata, boza, nescafe, kakaolu süt, alkollü içecekler, maden suyu, soda, hazır meyve suları, kola ve gazoz gibi asitli içecekler
- Yumurta ve yumurta içeren besinler (Yumurtanın vücutta tolere edilmesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu yüzden tüketimi de kişiye göre belirlenmelidir.) ilk 3 ay tüketilmemelidir.
- Hazır, paketli ürünlerin içeriğinde yumurta bulunabilmektedir, etiket okumak oldukça önemlidir.
- Yağda kızartılmış yumurta, çok yağlı peynir çeşitleri, et, tavuk ve balık çeşitleri
- Karaciğer, beyin, böbrek gibi sakatatlar ve tavuk derisi
- Gaz yapıcı lahana, turp, brokoli, karnabahar, kereviz gibi sebzeler; mercimek, nohut, maş fasulyesi ve kuru fasulye gibi kurubaklagil çeşitleri
- Fındık, fıstık, ceviz ve badem gibi yağlı kuruyemişler
- Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi işlenmiş ve şarküteri ürünleri
- Bütün yağlı yiyecekler, kavurma ve kızartmalar
- Kaymak, krema, tahın, tahın helvası, çikolata, cips, çeşnili kraker, hazır kekler ve bisküviler
- Yağlı ve yağ içeriği yüksek kurabiye, poğaça, börek, kek ve pasta gibi hamur ve hamur işleri
- Pul biber, karabiber, sumak, kişniş, kimyon gibi keskin baharatlar
- Salamura besinler, turşu, sirke, çeşniler, et suyu, hardal, sarımsak, çemen, limon tuzu
- Hazır çorbalar, et suyu veya tavuk suyu eklenmiş çorbalar, acılı çorbalar, kuru baklagil bulunan çorbalar
Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Serbest Olan Besinler
Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme düzeninde veya safra diyeti uygularken aşağıdaki besin grupları tercih edilmelidir.
- Açık çay, salep, ıhlamur, ada çayı, ayran gibi içecekler
- Süt, yağsız beyaz peynir ve yoğurt
- Beyaz ekmek, sade kraker, makarna, şehriye, kuskus, irmik, erişte ve pirinç gibi tahıl kaynakları
- Baharat çeşitlerinden tarçın, nane ve kekik
- Çiğ ve kabuksuz muz, elma, şeftali, kayısı, çekirdeksiz üzüm, kiraz
- Pekmez, bal, reçel, sütlaç, tavuk göğsü ve muhallebi
- Domates çorbası, süzgeçten geçirilmiş sebze çorbaları, şehriye veya pirinç eklenmiş çorbalar, yayla çorbası ve acısız tarhana çorbası
Safra Kesesi Ameliyatı Sonrası Beslenme Ve Safra Diyeti İçin Temel Beslenme Önerileri
- Günde 3 ana öğün mutlaka yapılmalı; 2-3 ara öğünün tüketilmesine de özen gösterilmelidir.
- Yemek porsiyonlarına dikkat edilmeli ve yasaklı besinler tüketilmemelidir.
- İçecek olarak açık çay, ıhlamur ve ada çayı gibi mideyi rahatsız etmeyecek besinler tercih edilmeli; asitli içeceklerden ve koyu çay-kahveden uzak durulmalıdır.
- Midede şişlik oluşturabilecek ve gaz yapabilecek sebze ve kurubaklagil çeşitleri tercih edilmemelidir.
- Her türlü paketli ve işlenmiş üründen uzak durulmalıdır.
- Dikkat edilmesi gereken en önemli besinler arasında yer alan yumurta hastanın toleransına göre tercih edilebilir. Bazı hastalar yumurtayı daha kolay sindirebildiklerinden ameliyattan 3 ay sonrasında beslenme düzenine yumurtayı eklemeye başlayabilir; 1,5-2 sene sonrasında ise yumurta beslenme planında tamamen yer alabilir.