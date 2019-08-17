Safra Kesesi Kanseri Nedir? Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Safra Kesesi Kanseri Nedir?

Safra kesesi kanseri, safra kesesinde başlayan kanserdir.

Safra kesesi karın bölgesinin hemen altında, karnınızın sağ tarafında küçük, armut şeklinde ki bir organdır.

Safra kesesi, karaciğeriniz tarafından üretilen bir sindirim sıvısı olan safrayı depolar.

Safra kesesi kanserleri nadirdir. Safra kesesi kanserleri en erken evrede keşfedildiğinde, tedavi şansı çok yüksektir.

Ancak çoğu safra kesesi kanseri yavaş ilerlediği için erken teşhisi zordur.

Safra kesesi kanserinin teşhis edilmesi zordur, çünkü sıklıkla belirgin bir belirti veya semptom göstermez. Ayrıca, safra kesesinin nispeten gizli yapısı, safra kesesi kanserinin saptanmadan büyümesini kolaylaştırır.

Safra Kesesi Kanserinin Belirtileri

Karın ağrısı, özellikle karının sağ üst kısmında

Karında şişkinlik

Ateş

Kilo kaybı

Mide bulantısı

Cildin ve gözlerin beyazlarının sararması (sarılık)

Ne zaman doktora görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir belirtiniz varsa vakit kaybetmeden doktordan randevu almalısınız.

Safra Kesesi Kanserinin Nedenleri

Safra kesesi kanserine neyin neden olduğu henüz net değildir.

Doktorlar safra kesesi kanserinin, sağlıklı safra kesesi hücrelerinin DNA’larında değişiklikler (mutasyonlar) geliştirdiklerinde oluştuğunu bilirler. Bu mutasyonlar hücrelerin kontrolden çıkmasına ve normal olarak diğer hücreler ölünce yaşamaya devam etmesine neden olur.

Biriken hücreler, safra kesesinin ötesine geçebilen ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilen bir tümör oluşturur.

Safra kesesi kanserleri, çoğunlukla safra kesesinin iç yüzeyini hizalayan glandüler hücrelerde başlar. Bu tip hücrelerde başlayan safra kesesi kanserine adenokarsinom adı verilir. Bu terim, bir mikroskop altında incelendiğinde kanser hücrelerinin ortaya çıkış şekline değinmektedir.

Safra Kesesi Kanserinin Risk Faktörleri

Safra kesesi kanserinin riskini artırabilecek faktörler:

Cinsiyetiniz, kadınlarda daha yaygındır.

Yaşınız, yaşlandıkça kanser riskiniz artar.

Safrada daha önce taş olması, safra kesesi kanseri, geçmişte safra kesesi taşı olan kişilerde daha yaygındır.

Diğer safra kesesi hastalıkları ve koşulları. Kanser riskini artırabilen diğer safra kesesi rahatsızlıkları safra kesesi poliplerini ve kronik safra kesesi enfeksiyonunu içerir.

Kaynak: Safra Kesesi Kanseri Nedir? Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?