Sağanak yağış bekleniyor

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05/09/2024

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Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, pazara kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'e kadar bölge Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, pazara kadar az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34 – 37 derece, sahillerde ise 30 – 33 derece, dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

05/09/2024 08:47
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TAGS: hava durumu, meteoroloji
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