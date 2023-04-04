Sağanak yağış bekleniyor

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04/04/2023

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Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın rüzgarın yer yer fırtınamsı esebileceğini ve sağanak yağışın da beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 10 Nisan’a kadarki tahminlerine göre, rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta  kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın yer yer fırtınamsı şeklinde esecek. Havanın genellikle parçalı bulutlu, 5 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanak yağmurlu olması  bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde yarın 26-29 derece, genelde ise 21-24 derece dolaylarında olacak.

04/04/2023 09:51
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TAGS: hava durumu, meteoroloji, kktc, kıbrıs, haber
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