Sağanak yağış uyarısı!

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor

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12/12/2019
HK

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Sağanak yağış uyarısı!

Ülkeyr dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi vatandaşları, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi de, Meteoroloji Dairesi’nin uyarısını dikkate alarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan, şiddetli yağışlar nedeniyle Nergisli İnönü Kavşağı arasındaki yol üzerinde bulunan dere taştı. Trafiğe kapatılan yol açıldı. (BRT)

12/12/2019 10:17
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs
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