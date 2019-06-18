Sağanak yağış yer yer Pazartesi gününe kadar sürecek

Ülkemizi etkisi altına alan sağanak yağışlar devam ediyor.

Bugün Mesarya bölgesinde etkili olan sağanak yağış bir süre Mağusa-Lefkoşa anayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Pirhan yakınlarında rüzgar ve aşırı yağış nedeniyle kopan ağaç dalları yolun kapanmasına neden oldu. İnönü Belediyesi ile Orman Dairesi ekipleri yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladılar.

Öter yandan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, TAK’a yaptığı açıklamada yağışların devam edeceğini ancak 24 Haziran Pazartesi gününden sonra havanın düzelmesini beklediklerini kaydetti. Buran, hava sıcaklıklarının ise 31-34 dereceden 35-38 derecelere yükseleceğini söyledi.

Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığının, mevsim normalleri veya bir iki derece üzerinde seyretmesini beklediklerini de ifade eden Buran küresel ısınmayla birlikte, Kuzey Afrika’da çölleşmenin arttığına dikkat eçkti.

İlker Buran, Kıbrıs’a da bu bölgede oluşan kuvvetli rüzgârlarla Sahra’daki tozun geldiğini belirterek bölgeye zaman zaman Orta Doğu üzerinden esen rüzgarlarla toz taşındığını söyledi.

Yarın ve 20 Haziran Perşembe günü, yoğun olmamakla birlikte Kuzey Afrika’dan yine tozlu hava beklendiğini kaydeden Buran, bunun ciddi bir meteorolojik hadise olduğunu ve pek çok insanı etkilediğini dile getirdi.

Öte yandan İskele’de dün metrekareye 70 kilogram yağış kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte, metrekareye İskele’de 70, Dörtyol’da 15, Sandallar’da 8, Çayönü ve Geçitkale’de de 6 kilogram yağış düştü.