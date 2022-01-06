Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren haftaya Salı gününe kadar sağanak yağmur beklendiğini açıkladı….

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredeceği, rüzgarın ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği belirtildi.

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06/01/2022 08:21