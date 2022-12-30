Sağanak yağmur bekleniyor!

Önümüzdeki günlerde havanın açık az bulutlu; Bugün ise parçalı bulutlu öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Aralık-4 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 santigrat dolaylarında seyredecek; rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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30/12/2022 09:05