Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Aralık-4 Ocak tarihlerini kapsayan hava raporu açıklandı.

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30/12/2022

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Sağanak yağmur bekleniyor!

Önümüzdeki günlerde havanın açık az bulutlu;  Bugün ise parçalı bulutlu öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Aralık-4 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede KKTC alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 santigrat dolaylarında seyredecek;  rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

30/12/2022 09:05
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TAGS: hava, nasıl, olacak, haber, kıbrıs,
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