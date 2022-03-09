Sağanak yağmur bekleniyor

KKTC Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyredecek.

En düşük hava sıcaklığı 9 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 18 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

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09/03/2022 10:18