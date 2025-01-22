Sağanak yağmur bekleniyor
Havanın bugün çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
YAYIN TARİHİ:
22/01/2025
Havanın bugün çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre, bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak ve gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ve sahil bölgelerinde 14-17°C arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
YAYIN TARİHİ: