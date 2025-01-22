Sağanak yağmur bekleniyor

Havanın bugün çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

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22/01/2025

Sağanak yağmur bekleniyor

Havanın bugün çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre, bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak ve gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ve sahil bölgelerinde 14-17°C arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yağış anında ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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TAGS: hava durumu
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