Meteoroloji Dairesi Pazar günü hariç Pazartesi’ne kadar her gün sağanak beklendiğini duyurdu.

Ülkemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunuyor.

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre ülkede Pazar hariç Pazartesi gününe kadar sağanak yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27-30 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

Bu arada, polis Girne – Değirmenlik anayolunda etkili olan yoğun yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştuğunu belirterek, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

(BRT)