Sağanak yağmur etkili olacak

Ülke bugünden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek….

Meteoroloji Dairesi'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre, bugünden itibaren yer yer yağış görülecek ve yağışlı hava 14 Aralık Çarşamba gününe kadar sürecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında olması, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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12/12/2022 09:38