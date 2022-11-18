Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

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18/11/2022

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Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

Sağlı Bakanlığı, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-sen) 'in hemşire nakilleri konusunda bakanlıkla ilgili açıklamaları nedeniyle açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Sağlı Bakanlığı olarak Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-sen) 'in hemşire nakilleri konusunda bakanlıkla ilgili iddiaları nedeniyle açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız.

Sağlık Bakanlığı 26.09.2022 tarihinde Kamu Sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ilgili usul ve Esaslar Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi uyarınca yapılan nakil toplantısı bize verilen sorumluluk ve yetkiyle toplanmıştır.

Öncesinde belirlenmiş olan ihtiyaçlar çerçevesinde tüzükler ve kriterlere uygun olarak ilgili sendikaların da katılımıyla oybirliğiyle sağlık personelinin nakilleri onaylanmış, ardından alınan kararlar Kamu Hizmeti Komisyonu’na iletilmiştir.

Sendikanın basın yoluyla açıklama yaparak iddia ettiği gibi konuyla ilgili duyarsız kalınmamış, Sağlık Bakanlığı olarak görev ve sorumluluklarımız zamanında gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.

18/11/2022 17:14
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TAGS: sağlık, bakanlık, açıklama, kktc
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