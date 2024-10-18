Sağlığıma Kavuştum. Dr. Hakan Özkul’a Teşekkür Ediyorum

17 Yıldır astım ve KOAH hastalığı ile mücadele eden Cumali Bey, Dr. Hakan Özkul’dan aldığı bitkisel tedavi öncesi ve sonrasında neler yaşadığını Eşi Mümine Hanımla beraber Haber Kıbrıs ekibine aktardı.

“EŞİM HER YIL HASTANEYE YATARDI!”

“Ben Mümine Öğüt, Cumali Öğüt’ün eşiyim. Eşim astım hastasıydı en son artık KOAH’a çevirdi. En son artık hastanelerde senede bir iki kez yatar durumuna gelmişti. Son zamanlarda bu durum daha da sık bir hale gelmişti.”

“DR.HAKAN ÖZKUL’U İNTERNETTE GÖRDÜM VE AKRABAM DA TAVSİYE ETTİ!”

Mümine Hanım Dr. Hakan Özkul’dan eşi için nasıl tedavi almaya karar verdiklerini aktardı.

“Dr. Hakan Özkul’u internette gördüm. Sonra Dörtyol’dan bir akrabam da Dr. Hakan Özkul’dan bitkisel tedavi alabileceğimizi söyledi ve eşim için bitkisel tedavi desteği almaya karar verdik.”

“BİTKİSEL TEDAVİ DESTEĞİNDEN SONRA EŞİM HİÇ HASTANEYE YATMADI!”

“Bitkisel tedavi almaya başladıktan sonra şükürler olsun eşim hiç hastaneye yatmadı. Dr. Hakan Özkul ve ekibi bizi sürekli aradılar sordular gelişme var mı diye bizimle çok ilgilendiler. Allah razı olsun eşimin balgam problemi de bitti. KOAH hastası olanlara bitkisel tedaviyi öneriyorum.”

17 Yıldır Astım ve KOAH ile Mücadele Eden Cumali Bey, Yaşadıklarını Aktardı!

“Yatakta Yatamazdım Geceli Gündüzlü Koltukta Otururdum”

“Bu hastalık bende başlayalı 17 sene oldu. Her yıl mutlaka hastaneye yatarım. Özellikle kış aylarında yaz aylarında ise bu kadar problemim yoktur.”

“Geceli gündüzlü koltukta otururdum. Yatağa yatamazdım. Bitkisel tedavi desteği almaya başladıktan bir ay sonra artık yastığa başımı koyabildim. Sağlığım günden güne daha iyiye gitti son tedavi mi de aldım. Artık hırıltı, daralma gibi problemlerim de kalmadı.”

“Beni her ayda birkaç kez ararlar ve bu sıkıntılarımın bittiğini söylediğimde geçmiş olsun biz de memnun olduk bu süreçten dediler.”

“ADANA’DAKİ DOKTORUM SENDE KOAH YOK DEDİ”

“Tatil için Türkiye’ye gittiğimde kaldığım evin yolu yokuş olduğundan her seferinde en az 3 kez oturarak eve gidebilirdim. En son gittiğimde ise hiç dinlenmeden yokuşu çıktım orada anladım ki şükürler olsun iyileştim ben dedim.”

“Yine Adana’daki doktoruma gittiğimde bende KOAH var dediğimde hayır sende KOAH yok sadece astım hastalığı var dedi.”

“DR. HAKAN ÖZKUL VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

“KOAH hastalığı Astım hastalığı ne öldürüyor ne diriltiyor. Benim gibi olan hastalara bitkisel tedaviyi öneriyorum. Dr. Hakan Özkul ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah onun gibileri başımızdan eksik etmesin.”

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