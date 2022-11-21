Sağlık açısından büyük tehdit

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Dikmen’de bulunan Zagros sitesinde rögardan taşan lağım suları, bölge insanını rahatsız ediyor.

Lağım suları; hem çevreye zarar veriyor hem de bölgede oyun oynayan çocukların sağlığı açısından büyük bir tehdit unsuru…

Haber Kıbrıs’a konuşan site sakinlerinden Erdi Buldu isimli vatandaş, 3 günde bir rögardan taşan lağım suları nedeniyle ne yapacaklarını bilemez olduklarını kaydetti.

Konuyu Dikmen Belediyesi’ne aktardıklarını ifade eden Buldu, sorunun çözülmesini istiyor.

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21/11/2022 20:33