Sağlık açısından büyük tehdit
21/11/2022
Özel Haber
Dikmen’de bulunan Zagros sitesinde rögardan taşan lağım suları, bölge insanını rahatsız ediyor.
Lağım suları; hem çevreye zarar veriyor hem de bölgede oyun oynayan çocukların sağlığı açısından büyük bir tehdit unsuru…
Haber Kıbrıs’a konuşan site sakinlerinden Erdi Buldu isimli vatandaş, 3 günde bir rögardan taşan lağım suları nedeniyle ne yapacaklarını bilemez olduklarını kaydetti.
Konuyu Dikmen Belediyesi’ne aktardıklarını ifade eden Buldu, sorunun çözülmesini istiyor.