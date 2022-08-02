Sağlık Bakan Altuğra, TC Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca ile görüştü

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile makamında görüştü.

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakan Altuğra ve ekibinin ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, yeni görevinde başarılar diledi.

Daha önce olduğu gibi sağlık alanında işbirliğine hazır olduklarını belirten Bakan Koca, her iki bakanlığın teknik ekiplerinin yakın temas içerisinde çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve milli dava için bu uğurda her türlü mücadelenin verildiğinin altını çizen Koca, merhum Dr. Fazıl Küçük,Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitlerimizi anarak gazilere de esenlikler diledi.

Bakan Koca, aynı zamanda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını da kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklerin her zaman yanında olduğunu kaydeden Bakan Koca, pandemi boyunca 750.000 doz aşı temin edildiğini, bunun içerisinde 50.000 doz Turkovac aşısının da

bulunduğunu hatırlattı ve KKTC’nin yıllık ilaç ihtiyacının da temin edilmeye devam edildiğini söyledi.

Bakan Koca, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastanesinde ihtiyaç duyulan gelişmiş teknik cihazların tedarik edileceğini, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı hastane yapımını başlaması hedefinde olduklarını, 100 yataklı Acil Durum Hastanesi’nin vermiş olduğu sağlık hizmetinden memnun olduklarının altını çizdi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’da, Anavatan Türkiye’de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve Türk Halkına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Anavatan Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği desteğin büyük önem taşıdığını, KKTC halkının kendi ayakları üzerinde durması için önemli bir güç olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı olarak hizmet döneminde misyonunun halkı koruyucu, tedavi ve rehabilite edici en hızlı kaliteli, hizmeti vermek olduğunu aktaran Bakan Altuğra, Anavatanla işbirliği içerisinde pandemi

döneminde ilaç ,aşı ve Acil Durum Hastanesi’nin hayata geçirilmesinde verilen destekler, ayrıca Nalbantoğlu Hastanesi’ne temin edilecek cihazlardan dolayı teşekkür etti.

Bakan Altuğra, aynı zamanda evde bakım hizmetinde kullanılmak üzere mobil sağlık aracı için de taleplerini Bakan Koca’ya iletti.

Mali protokol maddeleri içerisinde yer alan yeni Girne Hastanesi’nin ihale süreciyle ilgili gerekli tüm güncellemelerin yapıldığını aktaran Bakan Altuğra , gerek ilaç temini gerekse Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı yeni hastane konusunda da desteklerini belirten Bakan Koca’nın açıklamalarından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti .

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

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02/08/2022 20:26