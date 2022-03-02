Sağlık Bakanı Ali Pilli: Bu ayın sonuna doğru tüm ilaçlar gelecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıktaki eksikliklerin süratle giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

İlaç eksikliği ve vakalar konusunda da açıklamada bulunan Pilli, “Mağazada ne kadar eşya olduğunu bilgisayara bakıp öğrenebilirsiniz ama biz eczanelerde ne kadar ilaç olduğunu bilmiyoruz. İlaç sorununu çözmek istiyorsak otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz” dedi.

“Size göre, sağlıktaki en büyük sorun nedir?” sorusu üzerine, “Sistemsizlik” yanıtını veren Pilli, şu değerlendirmede de bulundu:

“Yapılması gerekenleri yapmıyoruz. Hükümetlerin istikrarlı olmaması da ilerlemeye engel. E-devlet, e-sağlık, e-reçete gibi uygulamaların oturması lazım. Bir mağazada ne kadar eşya olduğunu bilgisayara bakıp öğrenebilirsiniz ama biz eczanelerde ne kadar ilaç olduğunu bilmiyoruz. Otomasyonumuz tam çalışmıyor… 1994’ten bu yana ülkede kesintisiz olarak hekimlik hizmeti veriyorum ve çok iyi hatırlıyorum, 1994’te Türkiye ülkede otomasyon sistemine geçilmesi için gerekli alt yapıyı sağladı, bilgisayarlar geldi, eğitim verildi ama biz bir türlü bu yapıyı oturtamadık… Biz yapmadık…”

“Artık bu sistemsizlik bizi zorluyor. Sağlığın yeniden organize olabilmesi için yasalardan alt yapıya birçok alanda adım atılması gerek…” diyen Pilli, ilgili yasa tasarılarının tümünü Cumhuriyet Meclisi’ne götürme hedefi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli, “Hedefimiz sağlıktaki alt yapıyı güçlendirmek, sağlığa sistem getirmek…” dedi.

“130 MİLYON TL’LİK İHALEYE ÇIKTIK. BU AYIN SONUNA DOĞRU TÜM İLAÇLAR GELECEK”

İlaçlarla ilgili ihalelere yılsonu çıkıldığını, dövizdeki dalgalanma nedeniyle Türkiye’deki firmaların ilaçları kısıtladığını belirten Pilli, şunları söyledi:

“İlaç sıkıntısı vardır… Herkes bir şeyler söylüyor ama kanser ilaçlarında çok büyük sıkıntı olmadı… Mümkün olduğu kadar kanser ilaçları geldi… Diyorlar ki pandemi nedeniyle Türkiye ilaçlara ihracat yasağı getirdi ama biz bu konuda sorun yaşamadık. TC Sağlık Bakanlığı’na eksik ilaçlarla ilgili ne zaman talep iletsek, bunu çözdüler. Bu sorunun tamamen çözülmesi için ilgililerle konuştuk…”

3 ay önce 17 milyon TL’lik ilaç aldıklarını, sıkıntıları biraz giderdiklerini belirten Sağlık Bakanı Pilli, “130 milyon TL’lik ihaleye çıktık. Bu ayın sonuna doğru tüm ilaçlar gelecek… Eğer ilaç sorununu çözmek istersek otomasyon sistemini çalışır hale getirmeliyiz. İnanın bunu sağlarsak ilaca harcadığımız paranın yarısını harcayacağız…” dedi.

Pilli, tüm sağlık merkezlerinde ilaçların sayılması için talimat verdiğini, önümüzdeki günlerde İlaç Eczacılık Dairesi bünyesindeki depodaki ilaçların da sayılacağını belirtti.

TAK - Haber: Rahme Çiftçioğlu -Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

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02/03/2022 15:41