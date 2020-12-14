Sağlık Bakanı Ali Pilli evinde izole oldu

Sağlık Bakanı Ali Pilli Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli evinde izole olduğunu ve bugün meclise gitmeyeceğini söyledi. Bakan Pilli, evinde çalışmaya devam edeceğini de ekledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli cumartesi günü PCR testi yaptığını negatif çıktığını 3 gün sonra bir test daha yaptıracağını söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli bugünkü Meclis'e katılmayacağını ancak muhalefetten bir arkadaşına kendisinin yeri ne meclise gitmesi için özel rica ettiğini kaydetti

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14/12/2020 08:58