Sağlık Bakanı Ali Pilli, refakatçi projesinin neden durduğunu anlattı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçen hükümet döneminde başlayan hasta refakatçisi projesinin, yasal düzenleme eksikliği yüzünden durdurulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir önceki Sağlık Bakanı’nın başlattığı projenin güzel bir proje olduğunu, ancak göreve gelince bu konuda inceleme yaptığını, bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Pilli, projede refakatçi ücretinin yarısını hastanın yarısını devletin ödeyeceğini ancak yasal düzenleme yapılmadığını ayrıca burada 115 bin TL gibi yüksek bir borç biriktiğini çünkü ödemelerin düzenli yapılmadığını kaydetti.

Pilli, yasal düzenleme yapılmamasından dolayı bu projenin durduğunu, bu yüzden şu anda sadece hasta ile refakatçi arasında projenin sürdüğünü, bu projenin devamı için yasal düzenlemeleri yapacaklarını ve halka doğru hizmeti vermek için çalışacaklarını söyledi.