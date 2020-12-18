Sağlık Bakanı Ali Pilli’den aşı açıklaması…

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir TV programına KKTC’nin Covid-19 aşına ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güney Kıbrıs’a 1 buçuk milyon doz aşının geleceğinin söylediğini aktaran Pilli “Bu aşıların yüzde 30’u bizim. Hakkımızı söke söke alırız” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’tan aşı alınamaması durumunda Türkiye Cumhuriyeti üzerinden girişim yapılacağını kaydeden Pilli, ülkeye aşı geldikten sonra aşıların sağlık ocakları ile iş birliği içerisinde kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Bakan Ali Pilli’nin konuşması şöyle:

Avrupa’da 27 Aralık’tan sonra aşılara başlanacak. Rum tarafında aşıların ne zaman yapılacağına ilişkin kesin tarih verilmedi. 1 buçuk milyon aşının geleceği söyleniyor. Sağlık alt komiteleri bu rakamı net olarak söylemiyor.

Avrupa Birliği bize ne kadar aşı vereceğini net bir şekilde söylemiyor. Kıbrıs’a gelecek olan 1 buçuk milyon aşının yüzde 30’unun bize verileceği söylenmektedir. Bu da 300-400 bin civarındadır. Ama burada bir netlik yok.

Avrupa Birliği’nin göndereceği aşılar -70 derecede korunacak olması nedeniyle AB’nin bizden istediği bazı şeyler vardır. Nerede saklanacağı, nasıl yapılacağı gibi bir takım istekler var. Biz altyapımızı oluşturmaya başladık.

Şuan bu aşıları muhafaza edecek 2 adet buzluğumuz var 2 tanesi için de ihaleye çıktık. 27’sinden önce bu buzluklar alınacak.

Aşılar 3-5 gün bekledikten sonra yapılacak. Bizim birçok bölgede sağlık ocaklarımız vardır.

Biz küçük bir ülkeyiz sağlık ocaklarımızla kısa sürede bu aşıyı yapabiliriz.

Biz Avrupa Birliği toprağı olarak hakkımızı söke söke alırız. Avrupa üzerinden bu aşıları alamazsak anavatanımız Türkiye vardır. Türkiye üzerinden bağlantılar yapılmıştır.

Bizim Güney’e gelecek aşılar üzerine hakkımız vardır bunun mücadelesini vereceğiz.

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18/12/2020 18:05