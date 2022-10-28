Sağlık Bakanı Altuğra “8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”na katılacak

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28/10/2022

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Sağlık Bakanı Altuğra “8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”na katılacak

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye’de düzenlenecek “8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”na katılacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, dünyanın birçok ülkesinden sağlık bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek kurultaya katılacak Altuğra, yarın adadan ayrılacak.

8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda, “Pandemi ve Aşı, AR&GE, Yapay Zeka, Kanser, Nadir Hastalıklar, Genom ve Geleceği, Türk Farmakopesi ve Düzenlemeleri ile Uluslararası İlişkilerde Sağlığın Rolü” konuları ele alınacak.

Çeşitli temaslarda da bulunacak Altuğra'ya, bakanlık müsteşarı ve özel kalem müdürü yanında kurultayda düzenlenecek toplantılarda sunumlar gerçekleştirecek uzmanlar da eşlik edecek.

28/10/2022 17:44
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TAGS: Sağlık Bakanı Altuğra “8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı”na katılacak
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